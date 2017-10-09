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20:50 | Футбол — Англия

Ибрагимович может восстановиться к матчу с ЦСКА

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось. Как сообщает The Sun, 36-летний швед способен вернуться на поле еще в декабре, хотя ранее утверждалось, что до января он не сыграет.

По данным источника, Ибрагимович, который лечится с апреля, настроен вернуться на поле уже в игре с "Арсеналом" 2 декабря. Если это случится, то форвард может принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алый Дракон

Дерево, ветки для фанатов Месси и КриРо в другой стороне. ...Ибра - красавец! Жду с нетерпением!

22:27

rdo

Гвардьола, разлогинься..

22:11

Tree

а зачем он нужен МЮ ? Только полным придуркам не понятно , что он тормозил атаку и клуб с ним тыкался на задворках от призовых мест ...Могуч старик ...но время его ушло ....Бабла что ли мало заработал ? Сомневаюсь ...что ему хочется чучелом поработать ....

21:34