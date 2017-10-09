Ибрагимович может восстановиться к матчу с ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось. Как сообщает The Sun, 36-летний швед способен вернуться на поле еще в декабре, хотя ранее утверждалось, что до января он не сыграет.
По данным источника, Ибрагимович, который лечится с апреля, настроен вернуться на поле уже в игре с "Арсеналом" 2 декабря. Если это случится, то форвард может принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.
Алый Дракон
Дерево, ветки для фанатов Месси и КриРо в другой стороне. ...Ибра - красавец! Жду с нетерпением!
22:27
rdo
Гвардьола, разлогинься..
22:11
Tree
а зачем он нужен МЮ ? Только полным придуркам не понятно , что он тормозил атаку и клуб с ним тыкался на задворках от призовых мест ...Могуч старик ...но время его ушло ....Бабла что ли мало заработал ? Сомневаюсь ...что ему хочется чучелом поработать ....
21:34