Ибрагимович может восстановиться к матчу с ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше, чем предполагалось. Как сообщает The Sun, 36-летний швед способен вернуться на поле еще в декабре, хотя ранее утверждалось, что до января он не сыграет.

По данным источника, Ибрагимович, который лечится с апреля, настроен вернуться на поле уже в игре с "Арсеналом" 2 декабря. Если это случится, то форвард может принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.