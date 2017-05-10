Ибрагимович может потерять 30 миллионов фунтов из-за травмы колена

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не досчитается 30 миллионов фунтов стерлингов в следующем сезоне в связи с травмой колена, утверждает Daily Mirror.

Шведский нападающий, забивший в этом сезоне 28 голов, мог получить бонус в размере 1,91 миллиона фунтов, если бы смог отличиться 36 раз. Кроме того, контракт футболиста мог быть автоматически продлен еще на один сезон, если бы он вышел в стартовом составе матчей чемпионата Англии 31 раз (в нынешнем сезоне Ибрагимович провел 27 встреч) или "Манчестер Юнайтед" финишировал бы в первой тройке.

Ибрагимович получил травму в четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1) и выбыл до конца сезона. У футболиста диагностировали повреждение коленных связок.