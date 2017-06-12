Ибрагимович может подписать краткосрочный контракт с "МЮ"

Нападающий Златан Ибрагимович продолжит восстанавливаться после травмы колена в "Манчестер Юнайтед", несмотря на истекающий контракт. По информации Manchester Evening News, клуб решил не продлевать контракт с 35-летним шведом, так как выйти на поле он до зимы не сможет. Врачи "МЮ" будут следить за ходом восстановления игрока, и если их устроит динамика реабилитации, то клуб предложит Ибрагимовичу краткосрочный контракт.

В минувшем сезоне в составе манкунианцев Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком чемпионата Англии в декабре.