Ибрагимович может подписать контракт с "МЮ" до конца недели

Нападающий Златан Ибрагимович может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца недели, сообщает ESPN. По информации источника, на подписание соглашения между шведским форвардом и манкунианцами повлияло скорое восстановление игрока после травмы колена.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сможет восстановиться от повреждения только ко второй половине сезона-2017/18.

Напомним, Ибрагимович выступал за "МЮ" в сезоне-2016/17, после чего покинул клуб по истечении срока контракта. В составе английского клуба он провел 46 матчей во всех клубных турнирах, забив 28 голов.