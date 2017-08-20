Ибрагимович может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в "Манчестер Юнайтед" уже в ближайшее время. По информации ESPN, швед подпишет с "Красными дьяволами" контракт на следующей неделе. Ранее сообщалось, что форвард может получить должность в тренерском штабе клуба после завершения карьеры.

Напомним, что в прошлом сезоне Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед", летом истекло его соглашение с клубом, а в данный момент он восстанавливается после травмы. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о заключении нового контракта. В прошлом сезоне форвард провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 8 голевых передач.