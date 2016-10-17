Ибрагимович - лидер чемпионата Англии по числу упущенных голевых моментов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" вышел в лидеры премьер-лиги по числу упущенных голевых моментов по версии авторитетного портала Opta. На данный момент на его счету 5 нереализованных шансов, попадающих под категорию стопроцентных. Справедливости ради, у Тео Уолкотта из "Арсенала" и Джермейна Дефо также по пять упущенных моментов.

Отметим, что Ибрагимович - лучший бомбардир "МЮ" в нынешнем сезоне. На его счету 6 голов во всех турнирах, из них четыре - в чемпионате.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"