Ибрагимович извинился за то, что не сыграет с "Арсеналом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сожалеет, что не сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Однако, по словам шведского форварда, команда сможет хорошо сыграть и без него.

– Каждый раз, когда я пытаюсь играть в свою игру, я получаю желтую карточку, – цитирует Ибрагимовича официальный сайт "МЮ". – Не знаю, как судья объяснил мне это – я устал и не слушал его.



В Англии очень тяжело играть, приходится прикладывать огромное количество физических сил. Надо это принять и быть профессионалом. Сожалею, что получил дисквалификацию, и хочу извиниться. Я очень хотел сыграть в следующем матче, но я верю в товарищей. Они могут хорошо сыграть и без меня.