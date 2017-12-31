Ибрагимович из-за травмы пропустит месяц

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит около месяца из-за травмы. О характере повреждения португалец не уточнил.

- Златан травмирован, он вернется примерно через месяц, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - По Лукаку пока ничего не могу сказать.

Напомним, шведский форвард пропустил семь месяцев из-за травмы колена и в текущем сезоне впервые появился на поле только 18 ноября. Всего на его счету 7 игр и 1 гол во всех турнирах сезона.