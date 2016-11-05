Ибрагимович и еще 7 игроков "МЮ" могут покинуть команду по решению Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в ближайшие два трансферных окна намерен расстаться с большой группой игроков, сообщает The Telegraph. По информации издания, португальский специалист может отказаться от услуг восьми футболистов в связи с отсутствием качественного усиления клуба и неутешительными результатами в последних матчах чемпионата Англии.

Сообщается, что в число игроков, с которыми может расстаться "Манчестер Юнайтед" по решению Моуринью, входят защитники Маркос Рохо, Маттео Дармиан и Фил Джоунс, хавбеки Бастиан Швайнштайгер, Морган Шнейдерлен, Майкл Кэррик и Эшли Янг, а также форвард Мемфис Депай. Неясным также остается будущее нападающего "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича, контракт которого действует до конца сезона с возможностью продления еще на один год.