Ибрагимович хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон

Нападающий Златан Ибрагимович намерен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон, сообщает The Sun. Швед хочет компенсировать клубу своей игрой время, которое он провел в восстановлении после травмы.

Отмечается, что после "Юнайтед" футболист не будет заканчивать карьеру и попробует свои силы в MLS. Ближе к концу этого года Ибрагимович и наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью могут приступить к переговорам.

После травмы швед провел 4 неполных матчах за клуб, в которых не отметился результативными действиями.