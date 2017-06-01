Ибрагимович хочет остаться в чемпионате Англии

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что швед хочет продолжить карьеру в Англии. 35-летний швед, восстанавливающийся после травмы колена, имеет действующий контракт до конца этого месяца.

- Златан хочет остаться в Англии, он хочет продолжать играть на лучшем уровне, и если он будет понимать, что он сможет приносить пользу "Манчестер Юнайтед", то почему бы не продлить контракт? - цитирует TalkSport Райолу. - Но все же нужно уважительно относиться к "Манчестер Юнайтед" и нужно понять, чего хотят обе стороны.