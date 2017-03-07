Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (ФА) и получил трехматчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт организации. За проявление насилия во время матча шведский форвард заплатит штраф, а также пропустит три ближайших матча команды – против "Челси", "Мидлсбро" и "Вест Бромвича".

В матче 27-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "МЮ" (1:1) Ибрагимович и защитник соперника Тайрон Мингс несколько раз грубо нарушали правила друг на друге, что осталось незамеченным главным арбитром встречи Кевином Френдом. В частности, Мингс в одном из эпизодов наступил на голову Ибрагимовичу, после чего швед умышленно локтем ударил своего оппонента.