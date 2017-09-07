Иан Райт: "Я бы не отчислил Руни из состава "Эвертона"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт уверен в том, что форвард "Эвертона" Уэйн Руни не должен быть отчислен из состава команды. По его словам, это не принесет пользу "ирискам".

Напомним, что 31 августа футболсит был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Игрок был задержан с пьяной девушкой. За этот поступок англичанин будет оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.

– Я бы не убрал Руни из состава. Я не вижу ничего полезного в таком решении, – приводит BBC слова Райта. – Не могу понять, что это принесет клубу? Уэйн отлично начал этот сезон и будет полезен "Эвертону".