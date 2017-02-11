Иан Райт: "Венгер сказал мне, что его время в "Арсенале" подходит к концу"

Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт отметил, что разговаривал с Арсеном Венгером о его будущем. По его словам, француз завершает свою карьеру в лондонском клубе и покинет "канониров" в конце этого сезона.

- Вчера я разговаривал с Венгером, - приводит Mirror слова Райта. - Мы общались несколько часов, и у меня сложилось впечатление, что для него уже все окончено. Он и сам сказал, что его время в "Арсенале" подходит к концу. Раньше я такого не слышал. Арсен устал и выглядит измотанным. Считаю, что он уйдет в конце сезона.