Иан Райт: "Венгер сказал мне, что его время в "Арсенале" подходит к концу"

Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт отметил, что разговаривал с Арсеном Венгером о его будущем. По его словам, француз завершает свою карьеру в лондонском клубе и покинет "канониров" в конце этого сезона.
- Вчера я разговаривал с Венгером, - приводит Mirror слова Райта. - Мы общались несколько часов, и у меня сложилось впечатление, что для него уже все окончено. Он и сам сказал, что его время в "Арсенале" подходит к концу. Раньше я такого не слышал. Арсен устал и выглядит измотанным. Считаю, что он уйдет в конце сезона.
Ботаникум
Венгерец отнюдь не выглядит БЕССМЕРТНЫМ, но вот в глазах и впрямь нечто изменилось, причём не в лучшую сторону. Если таки Арсенище отважится уйти сам и ЭТИМ ЛЕТОМ, то это будет понято и принято многими болельщиками, если не большинством, но упрямства и "веры" в свою НЕЗАМЕНИМОСТЬ-и-БЕЗОШИБОЧНОСТЬ у француза с избытком. Мне слабо верится в "добровольный" уход Венгерца этим летом, хотя буду рад ошибиться.
09:42