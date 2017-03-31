22:58 | ФУТБОЛ — Англия

Иан Райт: "В "Арсенале" Венгер может делать что угодно"

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Бывший игрок "Арсенала" Иан Райт подчеркнул, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер должен сделать заявление о своем будущем. По его словам, болельщикам и команде необходимо знать о происходящем.

- Происходящее в "Арсенале" можно связать с отсутствием руководства. Никто не принимает никаких решений, - приводит The Sun слова Райта. - Кто руководит клубом? В этой ситуации Венгер может делать что угодно.

Нужно заставить его сделать заявление о своем будущем. Болельщикам и клубу необходимо видеть ситуацию. В другой команде такое поведение тренера было бы недопустимым.

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