Иан Райт: "Посмотрел бы на Дайча вместо Венгера"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что главный тренер "Бернли" Шон Дайч перерос уровень команды, ведущий борьбу за выживание. По мнению легенды лондонцев, Венгер должен освободить место для перспективного наставника.

- Считаю, что Дайч - тот, кому пора перейти на следующий уровень, - приводит BBC слова Райта. - Он должен возглавить клуб, который регулярно участвует в еврокубках. "Эвертон" был бы хорошей ступенькой для него. Но я думаю, он достаточно хорош, чтобы возглавить "Арсенал". Но дадут ли ему работу вместо Венгера? Не думаю.