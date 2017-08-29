Иан Райт: "Нынешний Арсенал" - это руины"

Бывший нападающий "Арсенала" Иана Райта после поражения в чемпионате Англии от "Ливерпуля" (0:4) выразил беспокойство за родную команду. По мнению легенды клуба, основная причина всех неудач лондонцев - главный тренер Арсен Венгер.

- "Арсенал" напоминает руины, - приводит BBC Radio 5 Live слова Райта. - Просто кошмар. "Челси" хочет Чемберлена? Это говорит о том, что у нас хорошие игроки. Но Санчес и Езил не продлили контракты. Почему мы не можем заставить их играть за нас? Почему они не хотят выступать за "Арсенал"? Венгер никуда не уйдет. Но он как будто отшельник в этой игре. А ведь это футбол. Это "Арсенал". Но Венгер находится в зоне комфорта. Не знаю, что с ним происходит сейчас.