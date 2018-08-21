Иан Райт: "Моуринью все больше похож на Венгера в конце его работы в "Арсенале"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт рассказал о проблемах в игре "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью.

- Когда я играл за "Арсенал", у нас было много отличных битв с "МЮ". По игре с "Манчестер Юнайтед" можно было оценить себя, - цитирует эксперта The Sun. - Теперь же другие играют против них без страха. Знаете, что самое грустное, когда я вижу "Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью? Очень уважаю его как тренера, но не вижу, как он может изменить ситуацию. Все мы знаем о его синдроме третьего года. Судя по его словам, он сам смирился с ним. Мне хочется сказать ему: "парень ты войдешь в историю, как один из лучших тренеров, но то, как ты себя ведешь, бросает тень на все, чего ты добился. Во многом это похоже на последние дни Арсена Венгера в "Арсенале". Его матчи смотрели, потому что это был катастрофический футбол. "МЮ" потихоньку становится таким же. Нельзя сказать, что при Жозе не было прогресса. Он был. Они выиграли Лигу Европы, Кубок лиги, стали вторыми в чемпионате. Но это было в ущерб тому футболу, который был их фирменным знаком.

"Манчестер Юнайтед" во втором туре чемпионата Англии уступил "Брайтону" (2:3).