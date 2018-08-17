Иан Райт: "Дайте Эмери два сезона"

Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что оценивать работу нового главного тренера "канониров" Уная Эмери стоит лишь через два сезона. Испанский специалист сменил у руля команды Арсена Венгера, который руководил командой с 1996 года.

- Эмери нужно, если говорить в терминах трансферных окон, не менее трех или четырех подписаний, - цитирует Sky Sports Райта. - То есть, это означает два сезона, дайте ему два сезона. В течение двадцати лет у нас был великолепный тренер. Теперь у нас есть специалист, у которого была хорошая карьера. Он достаточно хорош, чтобы быть тем, кто доведет "Арсенал" до следующего уровня. Дайте ему время, чтобы привить команде свой стиль игры. Тогда мы сможем оценивать его работу.