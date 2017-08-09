Иан Райт: "Бэйлу лучше выиграть премьер-лигу с "Тоттенхэмом", чем с "МЮ"

Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт, который ныне является экспертом на футбольном телевидении, считает, что "Тоттенхэму" стоит вернуть вингера Гарета Бэйла, чтобы победить в премьер-лиге. По информации СМИ, валлиец этим летом может вернуться в Англию, где в его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед".

- Все, с кем я говорил, считают, что владелец "Тоттенхэма" не будет возвращать Бэйла, - цитирует Sky Sports Райта. - Но "шпоры" мог бы стать последней частью мозаики. Победить в премьер-лиге с "Тоттенхэмом" для него было бы намного лучше, чем выиграть этот турнир с "Манчестер Юнайтед". Я вижу, что "МЮ" станет чемпионом Англии в ближайшие пару лет, а "Тоттенхэму" требуется такое подписание, как Бэйл, чтобы реально претендовать на чемпионство.