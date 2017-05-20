Иан Райт: "Арсеналу" нужен такой владелец, как Абрамович"

Легенда "Арсенала" Иан Райт надеется, что российский миллиардер Алишер Усманов выкупит акции клуба у американца Стэна Кронке. По данным английских СМИ, Усманов предложил за 67 процентов акций 1 миллиард фунтов стерлингов.

– Усманов сделал предложение, и это хорошая новость, – цитирует ВВС Райта. – Что-то должно измениться. Сейчас ситуация для "Арсенала" не самая приятная. Клуб не привык не играть в Лиге чемпионов. Как "Арсенал" подпишет новичков? Кто захочет ехать в этот клуб? Это не самый привлекательный вариант на данный момент. Мы можем упустить очень хороших игроков. "Арсеналу" нужен такой владелец, как Роман Абрамович. Он победитель. А Кронке рассматривает клуб как очередной актив. Все его франшизы посредственные, ничего не добиваются. Нам нужен другой владелец.