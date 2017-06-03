Иан Раш: "Надеюсь, Коутинью не покинет "Ливерпуль" ради "Барселоны"

Легенда "Ливерпуля" Иан Раш ожидает, что хавбек "красных" Филиппе Коутинью откажется от варианта перейти в "Барселону". В СМИ появилась информация, что сине-гранатовые хотят заполучить 24-летнего бразильца.

- Коутинью - качественный игрок, и он может играть за любую команду в мире, но "Ливерпуль" вышел в Лигу чемпионов, поэтому я жду, что он останется, - цитирует AS Раша. - Он хочет играть в Лиге чемпионов, и у него появился такой шанс с "Ливерпулем". Почти уверен, что он останется, хотя ходят разные слухи. Фанаты хотят, чтобы он остался.