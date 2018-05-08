И.о. главного тренера "Вест Бромвича" стал тренером месяца в премьер-лиге

Исполняющий обязанности главного тренера "Вест Бромвича" Даррен Мур стал наставником месяца в английской премьер-лиге. 44-летний специалист начал работать с командой в начале апреля 2018 года, сменив на посту Алана Пардью.

– Я очень рад, – цитирует официальный сайт английской премьер-лиги Мура. – Это была замечательная совместная работа всей команды. Мы недавно достигли единства, и это помогло игрокам вместе работать на поле.

Мур стал первым представителем Ямайки, удостоеным этого звания в английской премьер-лиге.

Под руководством Мура "дрозды" провели четыре матча в чемпионате Англии, одержав две победы – над "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Ньюкаслом" (1:0), а также дважды сыграли вничью – с "Ливерпулем" (2:2) и с "Суонси" (1:1).

"Вест Бромвич" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 31 очко. "Манчестер Сити" (94) досрочно оформил себе чемпионство в лиге.