Хьюз опроверг интерес "Манчестер Сити" к Батленду

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз назвал слухами информацию об интересе к голкиперу Джеку Батленду со стороны "Манчестер Сити" и других клубов. Тем не менее, он уверен, что в будущем 24-летний англичанин перейдет в топ-клуб.

- Джек - выдающийся вратарь, и я уверен, что в будущем к нему будет конкретный интерес со стороны топ-клубов, - цитирует BBC Хьюза. - Сейчас же это просто слухи. Игрок понимает, что ему необходимо полностью восстановиться и вернуться на прежний уровень.

Напомним, Батленд из-за перелома пропустил большую часть этого сезона, сыграв всего в двух встречах премьер-лиги.