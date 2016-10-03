Хью Дженкинс: "Брэдли добавит "Суонси" стабильности"

Президент "Суонси" Хью Дженкинс уверен, что приход на пост главного тренера Боба Бэрдли добавит команде стабильности. Американец стал преемником Франческо Гвидолина. В этом сезоне под руководством американского специалиста "Гавр" во втором дивизионе Франции одержал 3 победы и 4 раза сыграл вничью в 9 встречах. Ранее он также работал со сборными США и Египта.

- С разочарованием расстаемся с Франческо Гвидолином, - цитирует пресс-служба клуба Дженкинса. - Мы чувствовали, что он заслужил шанс после проделанной в прошлом сезоне работы. К сожалению, ему не удалось продолжить то, что начал в прошлом розыгрыше чемпионата Англии, поэтому руководство "Суонси" решило пойти на перемены как можно скорее. Желаем Франческо успехов в будущем.

Мы очень рады, что Боб Брэдли согласился присоединиться к "Суонси". Он сильный тренер и имеет богатый опыт работы на международном и клубном уровне. Боб хорошо знает философию клуба и обладает сильными лидерскими качествами и уверенностью, чтобы конкурировать на высоком уровне. Смена тренера по ходу сезона никогда не бывает простой, но мы смотрим далеко вперед и верим, что Брэдли сможет стабилизировать ситуацию на поле и вне его.