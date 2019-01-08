"Хуже, чем Омск". Стало известно, почему Абрамович не купил "Тоттенхэм"

Владелец "Челси" Роман Абрамович мог приобрести другой лондонский клуб - "Тоттенхэм". Как сообщает Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения "шпор", однако отказался от нее после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.

- Когда его "Мерседес" ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: "Это хуже, чем Омск", - пишет издание.

Также сообщается, что Абрамович мог приобрести "Арсенал", однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. После этого "синие" пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.

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