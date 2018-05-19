Худший клуб АПЛ заработал 108 миллионов евро на продаже телеправ

Участники английской премьер-лиги поделили между собой 2,76 миллиарда евро, вырученных от продажи телеправ. Как сообщает talkSport, меньше всего заработал аутсайдер нынешнего сезона "Вест Бромвич" – 108 миллионов евро. Больше всех получил "Манчестер Юнайтед" – 171 миллион евро. Чемпионам страны из "Манчестер Сити" досталось чуть меньше – 170 миллионов евро.

Значительная часть этих сумм – гарантированные выплаты от лиги, местных и зарубежных вещателей, а также от рекламодателей. Оставшиеся деньги – бонусы, размер которых зависит от занятого места и популярности клуба.