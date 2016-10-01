05:44 | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "Я еще не выигрывал чемпионат Англии, с "МЮ" это реально"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, его отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью никогда не были плохими. Испанец подчеркнул, что команде по силам выиграть чемпионата Англии.

– Мои отношения с Моуринью никогда не были плохими, – приводит Tmw слова Маты. – Этим летом появлялось много лживой информации о нем и обо мне, что немного напрягало. Мне комфортно работается под его руководством. У меня есть огромное желание завоевывать трофеи в составе "Манчестер Юнайтед". Я не выигрывал чемпионат Англии, но с этой командой это возможно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al4em1st88

А чего под новостью об Ване и девушке солнцеликого комментарии отключили,трусы))

06:21

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