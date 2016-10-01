Хуан Мата: "Я еще не выигрывал чемпионат Англии, с "МЮ" это реально"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, его отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью никогда не были плохими. Испанец подчеркнул, что команде по силам выиграть чемпионата Англии.

– Мои отношения с Моуринью никогда не были плохими, – приводит Tmw слова Маты. – Этим летом появлялось много лживой информации о нем и обо мне, что немного напрягало. Мне комфортно работается под его руководством. У меня есть огромное желание завоевывать трофеи в составе "Манчестер Юнайтед". Я не выигрывал чемпионат Англии, но с этой командой это возможно.