22:01 | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "Вратарь "Бернли" запомнит матч против "МЮ" на всю жизнь"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил действия голкипера "Бернли" Томаса Хитона. "Красные дьяволы" не смогли забить воспитаннику "МЮ" в матче 13-го тура, который завершился нулевой ничьей, несмотря на 37 ударов по его воротам.

– Я предполагаю, что Хитон запомнит этот вечер на всю свою жизнь, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Маты. – Нельзя ничего сделать, кроме как поздравить его, он вытащил абсолютно все.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wazo58

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22:10

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