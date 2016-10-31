Хуан Мата: "Вратарь "Бернли" запомнит матч против "МЮ" на всю жизнь"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил действия голкипера "Бернли" Томаса Хитона. "Красные дьяволы" не смогли забить воспитаннику "МЮ" в матче 13-го тура, который завершился нулевой ничьей, несмотря на 37 ударов по его воротам.

– Я предполагаю, что Хитон запомнит этот вечер на всю свою жизнь, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Маты. – Нельзя ничего сделать, кроме как поздравить его, он вытащил абсолютно все.