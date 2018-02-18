Хуан Мата: "Сегодня система видеоповторов сработала против нас"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата недоволен отменой своего гола после просмотра видеоповтора в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда" (2:0). При этом испанец подчеркнул, что считает систему VAR полезной для футбола.

– Находясь на поле, я не понимал, был ли там офсайд или нет, – передает BBC слова Маты. – Я сделал свое дело – забил и начал праздновать. Потом я увидел, что арбитр посовещался и отменил гол, выставив меня глупцом.

Я за видеоповторы – они пойдут на пользу футболу. Это сделает игру справедливее, но сегодня было ощущение, что сработала VAR сработала против нас.