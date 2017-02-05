23:03 5 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "Повезло, что в матче с "Лестером" меня не удалили"

0
0
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после игры 24-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0) отметил, что в одном из эпизодов он должен был получить второе предупреждение за матч. Также испанец высказал мнение, что минувшая встреча удалась манкунианцам.

– В эпизоде с фолом на Варди я пытался вернуть мяч, который потерял 10 секунд назад, – цитирует Sky Sports Мату. – Не хотел нанести вреда Джейми, просто не дотянуляс до мяча. Повезло, что мне не показали вторую желтую. В целом, мы смотрелись довольно хорошо, контролировали матч еще до первого забитого гола.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ