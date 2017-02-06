Хуан Мата: "Победа над "Лестером" позволяет "Манчестер Юнайтед" с оптимизмом смотреть в будущее"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, что в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (3:0) команда действовала как единое целое. По его словам, результат этой встречи демонстрирует результат работы "красных дьяволов" на тренировках.

- Победа в матче с "Лестером" позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Маты. - Этот результат показывает работу, проделанную командой в последнее время. В том числе это говорит об эффективности игры в штрафной площади. "Манчестер Юнайтед" был единым целым. Мы постараемся провести следующие матчи с таким же настроем.