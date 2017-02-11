Хуан Мата: "МЮ" побеждает, но выше не поднимается"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после победы над "Уотфордом" (2:0) отметил, что его команде будет непросто подняться в турнирной таблице чемпионата Англии, учитывая силу конкурентов. После 25 матчей "МЮ" занимает пятое место в премьер-лиге.

– Когда вы показываете хороший футбол и набираете три очка, это прогресс, – цитирует ВВС Мату. – Но нужно двигаться дальше. Это была убедительная победа. Их вратарь поначалу все "вытаскивал", но после первого гола нам стало легче. Бороться в чемпионате очень сложно. Цель – первая четверка. Но мы побеждаем, а выше в таблице не поднимаемся. Хочется роста.