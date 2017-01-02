Хуан Мата: "МЮ" необходимо было победить "Вест Хэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата выразил мнение, что команде непросто далась победа в матче 20-го тура чемпионата Англии над "Вест Хэмом" (2:0). "МЮ" с 15-й минуты играл в большинстве после удаления Софьяна Фегули, но открыл счет только в середине второго тайма - отличился как раз испанский хавбек, вышедший на замену в перерыве.

- Нам необходимо было победить, - цитирует BBC Мату. - Мы знали результаты наших соперников и потому обязаны были брать три очка. И, к счастью, нам это удалось.

В какой-то момент возникло ощущение такой игры, в которой ты имеешь моменты, но не забиваешь. Тренер сказал нам: "Просто попытайтесь забить, попытайтесь создать что-то". И я старался делать это.