Хуан Мата: "МЮ" хочет выиграть у "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата надеется на победу в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Встреча состоится в понедельник, 17 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

- Это была необычная неделя из-за международного перерыва, но теперь мы уже сосредоточены на премьер-лиге, где "МЮ" ждет одна из самых больших игр года - визит на "Энфилд", - цитирует Goal Мату. - Как все знают, это будет особый матч для фанатов "Манчестер Юнайтед" и одна из самых больших игр сезона в европейском футболе. Надеюсь, что мы увидим захватывающий футбольный поединок. Игроки "МЮ" с нетерпением ждут шанс показать на что способны и завоевать три очка. Хотим сыграть хорошо и быть конкурентоспособными.