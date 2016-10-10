15:59 | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "МЮ" хочет выиграть у "Ливерпуля"

0
0
0
1

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата надеется на победу в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Встреча состоится в понедельник, 17 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

- Это была необычная неделя из-за международного перерыва, но теперь мы уже сосредоточены на премьер-лиге, где "МЮ" ждет одна из самых больших игр года - визит на "Энфилд", - цитирует Goal Мату. - Как все знают, это будет особый матч для фанатов "Манчестер Юнайтед" и одна из самых больших игр сезона в европейском футболе. Надеюсь, что мы увидим захватывающий футбольный поединок. Игроки "МЮ" с нетерпением ждут шанс показать на что способны и завоевать три очка. Хотим сыграть хорошо и быть конкурентоспособными.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Ну, и с какого это, спрашивается "хуана"?.... "Клоппикам" и самим в кайф будет испортить настроение Мавринье!

16:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ