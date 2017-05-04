Хуан Мата: "Мы никогда не ссорились с Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата опроверг слухи о том, что у него напряженные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. По словам испанца, ссор между ними не было и в "Челси".

– У меня никогда не было плохих отношений с Моуринью, – цитирует El Pais Мату. – Мы никогда с ним не ссорились, отношения нормальные. Он постоянно требует от игроков выполнения определенных ролей, хочет, чтобы каждый проявлял себя наилучшим образом. Это сложно, но умение строить отношения так же важны, как и тактика с физподготовкой.