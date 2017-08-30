Хуан Мата: "Хочется выиграть не только премьер-лигу, но и другие турниры"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признался, что мечтает выиграть титул чемпиона Англии. Хавбек посетовал, что за 7 лет в английском футболе он так и не смог стать победителем премьер-лиги. По словам 29-летнего испанца, возвращение в команду Златана Ибрагимовича станет большим плюсом для манкунианцев.

- Выиграть премьер-лигу - одна из целей. Было бы здорово завоевать титул и отпраздновать это вместе с фанатами, - цитирует официальный сайт клуба Мату. - Это будет здорово как для клуба, так и для меня лично. Я уже несколько лет в Англии и все время пытаюсь выиграть ее, но пока не удается. Но мы участвуем в нескольких турнирах и постараемся выиграть их. Что будет в итоге, посмотрим в конце сезона.

Возвращение Златана? Он - один из тех игроков, что олицетворяют историю футбола. Он выигрывал титулы везде, где играл, забивал много мячей. Он - легенда этой игры. Мы рады, что он играет с нами. Для молодежи он - кумир, на которого можно равняться. Он поможет нам в достижении целей.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. 27 сентября команды сыграют в Москве, ответная встреча состоится в Манчестере 5 декабря. Также в квартете с российским и английским клубами сыграют "Бенфика" и "Базель".