02:05 | Футбол — Англия

Хуан Мата: "Эта ничья похожа на поражение"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после ничьей с "Лестером" в матче 19-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что команда разочарована. Упущенная на последних минутах победа воспринимается как поражение.

- Эта ничья похожа на поражение, - цитирует BBC Мату. - Мы сделали самое сложное, забив дважды после того, как соперник забил. Побеждаем и проигрываем вместе, и сегодня чувствуем себя проигравшими. Возвращаемся в Манчестер очень разочарованными.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

ну ты там пендалей то нараздавай бездарным товарищам молодым за такую игру

03:35