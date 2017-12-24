Хуан Мата: "Эта ничья похожа на поражение"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после ничьей с "Лестером" в матче 19-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что команда разочарована. Упущенная на последних минутах победа воспринимается как поражение.

- Эта ничья похожа на поражение, - цитирует BBC Мату. - Мы сделали самое сложное, забив дважды после того, как соперник забил. Побеждаем и проигрываем вместе, и сегодня чувствуем себя проигравшими. Возвращаемся в Манчестер очень разочарованными.