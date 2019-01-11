Хуан Мата: "Чувствую себя комфортно в "МЮ" и не думаю о возвращении в Испанию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признался, что не собирается покидать клуб. 30-летний испанец заявил, что комфортно чувствует себя в Англии.

- Я давно играю в Англии, - приводит слова Маты Diario AS. - Чувствую там себя комфортно. Я очень хорошо адаптировался к премьер-лиге и к английской культуре. Конечно, я скучаю по своему дому, семье и друзьям. Сейчас я не думаю о возвращении в Испанию. Я играю за "МЮ" - один из самых важных клубов в мировом футболе. Это все, о чем я думаю.

В текущем сезоне Мата провел 21 матч за "МЮ", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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