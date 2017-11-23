Хуан Мата: "Было бы здорово доиграть до 40 лет, как Райан Гиггз"

29-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, что был бы рад доиграть до того же возраста, что и легенда команды Райан Гиггз. Валлиец, который завершил карьеру в 40 лет, рекордсмен по количеству матчей, проведенных в составе "Манчестер Юнайтед" – в период с 1990 по 2014 год он провел 963 игры.

– Почему бы и нет? – цитирует ESPN Мату. – Мне 29 и, надеюсь, я смогу играть в футбол еще несколько лет. Было бы здорово доиграть до сорока, как Райан Гиггз. Но это все же немало, целых 11 лет.