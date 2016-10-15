Христо Стоичков: "Я всегда знал, что Гвардьола и Куман станут исключительными тренерами"

Экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков вспомнил о временах, когда играл за каталонский клуб вместе с Хосепом Гвардьолой и Роналдом Куманом. Сегодня испанец и голландец встретятся у кромки поля в матче 8-го тура премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Эвертоном".

- Я всегда знал, что Гвардьола и Куман станут тренерами и будут делать свою работу лучше остальных, - приводит The Telegraph слова Стоичкова. - Когда мы играли вместе, их заданием было сохранить ворота, а моим – забивать голы. Вне зависимости от своей роли на поле, каждый из нас полностью отдавался игре.

Куман пришел к нам молодым, но уже опытным футболистом. Я хорошо помню его рыжие волосы, когда мы встретились впервые. Он великолепно понимал игру и был хорошим человеком, настоящим другом.

Пеп присоединился к команде немного позже. Он был одержим игрой, думал о футболе 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Они понимали друг друга с полуслова. А иначе не добились бы успеха.