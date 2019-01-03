Хосеп Гвардьола: "Знаю, под каким давлением сейчас игроки "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что игрокам "красных" тяжело, так как команда 29 лет не становилась чемпионами. Он отметил, что от этого футболисты испытывают лишнее давление.

– В прошлом году нам было немного легче сохранять голод по ходу всего сезона, потому что 80 процентов игроков ничего не выигрывали в своей жизни, - приводит the Telegraph слова Гвардьолы. - Я знаю, что сейчас чувствуют футболисты "Ливерпуля". После 29 лет без титула чемпиона Англии быть на вершине – я понимаю это. Но в такой ситуации очень сложно удержать преимущество, я уже говорил об этом. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на 3-й строчке.

Все о чемпионате Англии – здесь