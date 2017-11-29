Хосеп Гвардьола: "Зинченко – очень талантливый игрок, я рассчитываю на него в будущем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил прогресс полузащитника Александра Зинченко. Также специалист оценил универсальность украинского футболиста, сказав, что рассчитывает на него в будущем.

– Я решил включить Зинченко в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (2:1), потому что он отлично тренируется, – цитирует Mirror Гвардьолу. – Он заслуживал сыграть и против "Шахтера", но правила УЕФА ему этого не позволили. Не понимаю, зачем УЕФА придумало это правило с заявочным списком на Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мы остались без Яя Туре, в этом – без Александра Зинченко. Учитывая количество игроков, которое есть в нашем распоряжении, нам приходится кем-то жертвовать.

Обычно Зинченко играет на позиции атакующего полузащитника, но также он может сыграть на позиции вингера или крайнего защитника. Против "Вулверхэмптона" (0:0, 4:1 – пен.), лидирующего в чемпионшипе, Александр сыграл слева в обороне и выглядел очень здорово.

Зинченко, безусловно, очень талантливый игрок. То, как он играет, какие решения принимает – все это очень хорошо. Надеюсь, что Александр поможет нам в будущем. Он останется с нами на весь сезон.

В этом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" один матч, в котором результативными действиями не отметился. В Англию 20-летний футболист перебрался летом 2016 года из "Уфы".