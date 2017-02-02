Хосеп Гвардьола: "Жезус, Стерлинг и Сане - будущие лидеры "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Вест Хэмом" (4:0) в 23-м туре чемпионата Англии заявил, что голкипер Вилли Кабальеро не обязательно займет место в воротах на следующую игру, а также рассказал о будущих лидерах клуба. На данный момент манчестерский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице.

– Наша игра с высоким прессингом хорошо показала себя, – цитирует BBC Гвардьолу. – Мы играли очень агрессивно без мяча. Габриэл Жезус – настоящий борец с голевым чутьем. Он хорошо помог команде. В нападении было три игрока со средним возрастом 20 лет – Жезус, Стерлинг и Сане. Это те игроки, которые в будущем станут лидерами клуба. У Сане в начале встречи были некоторые проблемы, но он успешно с ними разобрался.

Почему играл Кабальеро? Я уверен в своих вратарях, просто я решил дать шанс Вилли. В другой день может сыграть и Браво. Кто сыграет против "Суонси"? Пока что я просто наслаждаюсь победой, а о составе на следующую игру буду думать завтра.