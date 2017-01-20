21:09 20 января | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Жезус готов к дебюту в составе "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии домашнего матча 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" отметил, что форвард команды Габриэл Жезус готов к дебюту в составе "горожан". По словам испанского специалиста, у бразильца будет время, чтобы себя проявить. 

– Жезус в хорошей форме и готов дебютировать в основном составе команды, – приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Он поможет нам в этом сезоне. Габриэл – молодой 19-летний игрок, и, безусловно, мы не ждем от него чудес, которые в один миг смогут решить все наши проблемы. У него будет достаточно времени для того, чтобы себя проявить. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы Жезус присоединился к нам летом. Сейчас середина сезона, и времени на подготовку не так много, как того хотелось бы. Однако бразилец – умный и талантливый футболист. Уверен, что он поможет команде.

Все наши нападающие стремятся забивать голы и одерживать победы, и Габриэл, уверен, не станет исключением. Он займет свое место в команде, а юный возраст, терпение и амбиции помогут ему, как и наша поддержка.

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Материалы REN-TV

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