Хосеп Гвардьола: "Жезус еще не новый Роналдо, но мне напоминает Это'О"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 12-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:0) отметил, что нападающему Габриэлу Жезусу необходимо продолжать прогрессировать. В минувшей встрече бразилец забил свой восьмой гол в премьер-лиге в текущем сезоне.

– Жезус – новый Роналдо? Еще нет, – цитирует Mirror Гвардьолу. – Но у него есть все данные, чтобы стать одним из лучших на своей позиции. Тем не менее, Габриэлу необходимо улучшаться. Жезус – фантастический парень, который имеет инстинкт убийцы в чужой штрафной площадке. Этим он напоминает мне Это'О времен "Барселоны".