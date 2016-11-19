Хосеп Гвардьола: "Яя Туре нужен "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола остался доволен игрой полузащитника Яя Туре в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1). Ивуариец оформил в этом поединке дубль.

– Я очень рад за Туре, он очень хороший парень, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Мы не сомневались в его качествах. Если бы мы на него не рассчитывали с самого начала, то он покинул бы команду. Однако Туре способен играть на многих позициях. Это тот человек, который поможет нам достигнуть поставленных целей. Последние полтора месяца он феноменально работал на тренировках. Партнеры по команде любят Туре. Он нам нужен.