Хосеп Гвардьола: "Я за введение видеоповторов во время матчей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поддержал идею о возможном введении системы видеоповторов в футболе. Поводом к высказыванию послужил скандал, случившийся из-за ошибки судьи в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Бетисом" (1:1), не зачитавшего гол в ворота соперника каталонской команды.

– Я за введение видеоповторов во время матча, – приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Считаю, что арбитрам нужна помощь.

Напомним, что на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев после удара Неймара мяч пересек линию ворот, после чего его выбил защитник "Бетиса" Аисса Манди. Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не засчитал взятие ворот.