Хосеп Гвардьола: "Я за введение видеоповторов во время матчей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поддержал идею о возможном введении системы видеоповторов в футболе. Поводом к высказыванию послужил скандал, случившийся из-за ошибки судьи в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Бетисом" (1:1), не зачитавшего гол в ворота соперника каталонской команды.
– Я за введение видеоповторов во время матча, – приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Считаю, что арбитрам нужна помощь.
Напомним, что на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев после удара Неймара мяч пересек линию ворот, после чего его выбил защитник "Бетиса" Аисса Манди. Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не засчитал взятие ворот.
Tramvaj
Там была не ленточка, а метр.
19:00 31 января