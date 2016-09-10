Хосеп Гвардьола: "Я всегда говорил Ибрагимовичу правду в глаза"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что все претензии нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу он высказывал в лицо. Ранее шведский форвард критично отозвался о совместной работе с Гвардьолой в "Барселоне".

– Ибрагимович рассказал в книге о своих убеждениях, – цитирует Гвардьолу goal.com. – Но я всегда говорил ему правду в глаза и действовал конкретно. Всегда. Я никогда не использовал прессу, чтобы объяснить, что я хочу от него на поле. Люди могут говорить что угодно, но я все высказывал ему прямо в лицо.