Хосеп Гвардьола: "Я в восторге от Жезуса, он чертовски опасен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола уверен, что его команда заслужила победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Суонси" (2:1). Специалист высоко оценил действия новичка "горожан" Габриэля Жезуса, который оформил дубль.

- "Манчестер Сити" чуть не потерял очки в этой встрече, - приводит пресс-служба "горожан" слова Гвардьолы. - Но мне кажется, что мы заслуженно победили. При этом не могу не сказать о том, что мы провели два очень разных тайма. Жезус? Он чертовски хорош как с мячом, так и без него. Я в восторге от его игры. Он очень опасен при игре в штрафной площади.